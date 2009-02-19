Мировые цены на нефть понизились
01:10, 19 февраля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 18 февраля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 39,55 (-1,48) долл./барр. (мартовская поставка) - 37,41 (-1,13) долл./барр. (апрельская поставка);
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 34,62 (-0,31) долл./барр. (мартовская поставка).
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