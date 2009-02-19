ЕБРР: Украина может стать мировым поставщиком продуктов питания

Украина может стать мировым поставщиком продуктов питания, заявил на пресс-конференции президент банка Томас Миров, комментируя перспективы инвестирования в аграрный сектор страны. "У Украины есть потенциал, чтобы стать мировым поставщиком высококачественных пищевых продуктов, и в этом контексте мы готовы активно инвестировать", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек добавил, что банк рассматривает возможность участия в проекте правительства страны по созданию оптовых аграрных рынков. "Это абсолютно новая инициатива", - сказал он, но выразил предположение, что банк примет в ней участие.

Как сообщалось, украинский концерн "Беарс Фуд Ингредиентс" и Национальная сельскохозяйственная палата Украины (НСПУ) предложила ЕБРР участвовать в проекте создания 7 оптовых аграрных рынков, в том числе в Броварах (Киевская обл.), Маньковке (Черкасская обл.), в Хусте (Закарпатье), Ивано-Франковске и Николаеве. Их планируется построить до 2014 г. Предполагается, что оборот сети из семи рынков составит около 3 млрд долл. в год. Окупаемость проекта - 7-10 лет.

Министерство аграрной политики Украины намерено завершить разработку Государственной целевой программы создания оптовых агрорынков до апреля 2009 г. Один из вариантов предполагает создание оптового рынка в каждой из 24 областей и в Автономной Республике Крым. Не исключено, что проект "Беарс Фуд Ингредиентс" и НСПУ станет составляющей госпрограммы.

Украина собрала в 2008 г. рекордный урожай зерновых в объеме 53,3 млн т, из которых уже экспортировано более 15 млн т.