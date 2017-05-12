Гройсман: Евровидение-2018 должно остаться в Украине

Евровидение-2018 должно остаться в Украине, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он написал в своем Twitter.

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"Наши ведущие вчера были лучше всех исполнителей. Евровидение-2018 должно остаться в Украине", - написал он, прикрепив фрагмент эфира с полуфинала 11 мая.

Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців :) Євробачення 2018 року має залишитися в Україні#Євробачення2017#Eurovisionpic.twitter.com/8dALunE7Gz — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 12, 2017

Напомним, финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00. Украину представляет рок-группа O. Torvald.