Гройсман: Евровидение-2018 должно остаться в Украине
17:21, 12 мая 2017Общество
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Гройсмана поразило музыкальное выступление украинских ведущих Евровидения.
Гройсман надеется на победу Украины / Фото УНИАН
Евровидение-2018 должно остаться в Украине, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он написал в своем Twitter.
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"Наши ведущие вчера были лучше всех исполнителей. Евровидение-2018 должно остаться в Украине", - написал он, прикрепив фрагмент эфира с полуфинала 11 мая.
Наші ведучі вчора були кращими за усіх виконавців :) Євробачення 2018 року має залишитися в Україні#Євробачення2017#Eurovisionpic.twitter.com/8dALunE7Gz— Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 12, 2017
Напомним, финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00. Украину представляет рок-группа O. Torvald.
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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине