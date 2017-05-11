В Одессу прибыл самолет с ранеными в зоне АТО бойцами, пятеро - в тяжелом состоянии (фото)

Сегодня утром, 11 мая, в Одессу прибыл борт с 14 ранеными бойцами из зоны АТО. Пятеро из них в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Андрей Танцюра.

«Нелегкий борт: пятеро бойцов сразу доставили в реанимацию, вопрос в отношении одного решается на консилиуме военных врачей», – цитирует слова Танцюры «Радио Свобода».

Как сообщал УНИАН ранее, в зоне АТО во время выполнения боевого задания погиб украинский сапер. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении. Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован. Обстоятельства выясняются, говорится в сообщении.