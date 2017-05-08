Десятка фаворитов Евровидения-2017 (видео)

Кроме того, людям понравились композиции исполнителей от Дании, Великобритании, Нидерландов, Азербайджана, Румынии, Армении, Швеции, Болгарии, Португалии.

Ниже опустились Финляндия и Австралия, которые находились в десятке фаворитов еще вчера.

Читайте такжеВ Киеве состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2017 (фото)

На данный момент Украина в букмекерском списке исполнителей находится на 23 месте.

Напомним, первый полуфинал Евровидения-2017 состоится завтра, 9 мая в 22:00.