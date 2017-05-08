Десятка фаворитов Евровидения-2017 (видео)
15:47, 08 мая 2017Общество
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По данным букмекеров, по состоянию на 8 мая 2017 года, лидирует по-прежнему представитель Италии Франческо Габбани.
Песня участника от Италии лидирует в букмекерском рейтинге / Фото УНИАН
Кроме того, людям понравились композиции исполнителей от Дании, Великобритании, Нидерландов, Азербайджана, Румынии, Армении, Швеции, Болгарии, Португалии.
Ниже опустились Финляндия и Австралия, которые находились в десятке фаворитов еще вчера.
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На данный момент Украина в букмекерском списке исполнителей находится на 23 месте.
Напомним, первый полуфинал Евровидения-2017 состоится завтра, 9 мая в 22:00.
Десятка фаворитов Евровидения-2017
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