Скульптура в честь основателей города и автоматический туалет: в Киеве открыли Почтовую площадь (фото)
На верхней части пешеходной зоны Почтовой площади, которая выходит на Владимирский спуск, установлена скульптурная композиция авторства столичного художника Владимира Журавля.
Киевский городской голова Виталий Кличко открыл реконструированную наземную часть Почтовой площади и скульптуру в честь основателей Киева.
Читайте такжеВ Киеве с 8 мая начнет работу речной трамвай к "Евровидению"
Как сообщили в пресс-службе киевского городского головы, на верхней части пешеходной зоны Почтовой площади, которая выходит на Владимирский спуск, установлена скульптурная композиция авторства столичного художника Владимира Журавля.
Это фигуры четверых детей – трех мальчиков и девочки – прообразы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди, которые запускают бумажные кораблики по Днепру. "Они играют корабликами на карте города. Можно там постоять, рассматривая карту, посмотреть на то, каким стал Киев", - сказал городской голова.
На карте отмечены интересные для туристов места: памятники, церкви, парки и т. п. В пресс-службе также сообщили, что на Почтовой площади расширили прогулочную зону и обустроили, кроме центрального, проход по тротуарной части Владимирского спуска через новую смотровую площадку. На площади работает фонтан, обустроены клумбы и газоны, высажены молодые деревья.
На Почтовую площадь Кличко спустился на фуникулере, возле верхнего выхода которого осмотрел первый установленный в Киеве автоматический туалет, стилизованный под старинную тумбу для афиш.
Как отметили в пресс-службе, внутри кабина туалета полностью автоматизирована, после использования унитаз и пол дезинфицируются, чтобы принять следующего посетителя. Этот процесс занимает одну минуту. Стоимость услуги - 1 гривня. До конца года в столице планируют установить 10 таких кабин. Кличко отметил, что за последние годы во многих общественных туалетах, которые передали частным структурам, открыли различные заведения. "Сейчас мы через суды возвращаем эти помещения в собственность города. А до конца года мы планируем установить 10 таких новых современных туалетов, хотя на самом деле Киеву нужны сотни подобных туалетов", - сказал мэр.