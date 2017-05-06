Министр культуры: информация о трехлетней дисквалификации Украины от участия в "Евровидении" - всего лишь слухи

Информация о возможной дисквалификации Украины от участия в «Евровидении» на три года пока остается лишь разговорами и не подкреплена никакими официальными документами.

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"Пока не готов комментировать эту ситуацию, потому что информация о дисквалификации Украины на три года – всего лишь слухи. Мы не имеем никаких официальных писем, чтобы об этом говорить", – ответил министр.

Нищук также отметил, что ситуация с представительницей Российской Федерации на «Евровидении» была очевидной провокацией, и поступить иначе, чем запретить въезд Самойловой Украина не могла, поскольку закон – есть закон.

Как сообщал УНИАН, в Европейском вещательном союзе (EBU) заявили о возможном введении санкций против России и Украины за нарушение устава конкурса. По словам председателя оргкомитета «Евровидения» Франка-Дитера Фрайлинга, Украина обязалась обеспечить выступления всех конкурсантов в Киеве, но не сделала этого с Россией.

"С украинской точки зрения юридическая ситуация понятна, но с точки зрения EBU это является нарушением уставов. За нарушение уставов предусмотрены санкции», - сказал Фрайлинг.

Однако, еще одним нарушением со стороны РФ является то, что представители ее делегации не присутствовали на обязательных встречах в начале года. В то же время Фрайлинг не уточнил, какие именно санкции могут грозить двум странам.

Россия не будет принимать участия в 62-м международном песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве. Согласно сообщению, официальный ретранслятор на территории РФ - "Первый канал" - отверг все компромиссные предложения от EBU. Речь шла о возможности для российской певицы Юлии Самойловой выступить на конкурсе виртуально, с помощью спутниковой связи, или послать на конкурс другого представителя или представительницу России, которая могли бы беспрепятственно въехать в Украину.