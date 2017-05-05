Евровидение-2017: журналисты узнали, чем удивил представитель Украины во время репетиции

Представители Украины на Евровидении-2017 будут выступать сразу в финале, но репетируют рокеры уже сейчас. На сцене МВЦ на Левобережной уже два дня продолжаются прогоны участников музыкальной первенства, которые показывают прессе.

Выступление украинцев проходит под грифом "совершенно секретно", передает ТСН. Известно лишь, что на сцене во время номера O. Torvald будет большая "стальная" голова.

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"Глаза этого "терминатора" в конце номера подсветят синим цветом", - рассказал корреспондент.

В соцсетях Евровидения-2017 пишут, что голова стоит в центре сцены, вокруг – музыканты, а перед ней – Женя Галич. Эта голова, по словам юзеров, используется для световых проекций.

Как сообщал УНИАН, Украину на Евровидении 2017 будет представлять группа O. Torvald с песней Time.