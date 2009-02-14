Мэрия Херсона намерена "выбивать" тепло через прокуратуру

Мэрия Херсона обратится в прокуратуру города и области по поводу невозможности отключения отопления в областном центре.

Как сообщает официальный сайт мэрии, решение об этом было принято на специальном совещании по вопросам обеспечения газом теплоснабжающих организаций города, которое провел первый заместитель городского председателя Вячеслав ЯРЕМЕНКО.

В частности, было решено подготовить письма в прокуратуру города и области по поводу невозможности отключения в отопительный период от систем энергоснабжения теплоснабжающих предприятий как объектов жизнеобеспечения и стратегического назначения.

Согласно решению совещания, теплоснабжающие предприятия должны обеспечить температурный режим функционирования объектов социальной сферы в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, проводить погашение задолженности за потребленный в текущем отопительном сезоне газ в соответствии с утвержденными графиками расчетов.

Как сообщалось, 12 февраля ОАО «Херсонгаз» начало отключать теплогенерирующие предприятия в Херсоне.

По словам председателя правления «Херсонгаза» Альберта ЗАНГИЕВА, к понедельнику, 16 февраля, все котельные Херсона будут отключены от газа.

Долги теплогенерирующих предприятий Херсона перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ превышают 50 млн. грн., в свою очередь потребители областного центра должны тепловикам 65,5 млн. грн.