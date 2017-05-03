В Украине отменили прокат еще одного российского сериала

Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения еще одного сериала. Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

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"Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу "Танкист", показ которого был анонсирован на одном из телеканалов Украины. Попытка правообладателя выдать российский продукт за белорусский не прошла", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 января Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрации телесериалу "Отель".