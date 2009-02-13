Захватившие "Фаину" пираты действовали по наводке из Одессы

Сухогруз "Фаина", перевозивший украинское оружие, был захвачен сомалийскими пиратами "по наводке" из Одессы, пишет в пятницу газета "Коммерсант", ссылаясь на источники в Службе внешней разведки Украины.

В распоряжении "Ъ" оказалась справка, подготовленная СВР Украины для информирования госорганов об освобождении судна "Фаина". В ней описываются проблемы, возникавшие при выполнении работы. "Вопрос силового варианта был снят с самого начала в связи с высокой вероятностью человеческих жертв, а также в связи с ограниченной готовностью Украины к проведению таких операций за рубежом", — отмечается во вступительной части документа. Далее в нем констатируется, что мирные переговоры с пиратами были осложнены "фактором груза" — как известно, судно перевозило вооружение с Украины в Кению. Этот момент, по признанию собеседников "Ъ" в СВР, сильно осложнял переговоры с пиратами.

"Ряд иностранных спецслужб, в том числе ведущих государств, предпринимали мероприятия, направленные на блокирование и затягивание переговоров с целью вытеснения Украины с африканских рынков вооружения", — говорится в документе. Чье именно вмешательство осложняло переговоры с пиратами, в справке не уточняется, однако источник "Ъ" в СВР Украины утверждает, что речь идет о российских спецслужбах. Причем, по его словам, на этот счет есть доказательства.

Далее в докладе СВР констатируется, что переговоры по выплате выкупа сомалийским пиратам неоднократно срывались из-за вмешательства посторонних. Собеседники "Ъ" в ведомствах, участвовавших в переговорах по освобождению "Фаины", говорят о десятках инцидентов, из-за которых переговорный процесс срывался. Так, в пресс-службе СВР утверждают, что "случаев вмешательства третьих лиц в переговоры было около 30, и каждый раз это мешало процессу". В неофициальных беседах представители спецслужб указывают на два "наиболее вопиющих случая". "Судовладелец собрал $2 млн, и пираты были готовы на сделку. Но затем из Киева к ним поступила информация о том, что власти Украины могут предложить больше. И пираты, естественно, захотели больше",— рассказал источник "Ъ". "Вмешивались и украинские политические силы. Но я не хотел бы уточнять, о каких именно партиях идет речь",— сказал "Ъ" глава пресс-службы СВР Александр Скрыпник. Как выяснилось, сбором выкупа, в частности, занималась Партия регионов Украины. "Мы действительно собирали деньги,— сказала "Ъ" депутат-регионал Инна Богословская.— Тогда речь шла о том, что нужен выкуп в размере $8 млн. И мы оказывали поддержку и внесли свою лепту".

Но больше всего операции повредили утечки секретной информации из кризисного штаба. "Бывало, что буквально сразу по окончании нашего совещания о принятых решениях становилось известно пиратам. Очевидно, что кто-то в самых высших эшелонах власти в Киеве был причастен к этой истории", — сокрушался в беседе с "Ъ" один из представителей кризисного штаба. Кроме того, по его словам, спецслужбами уже установлено, что, как только "Фаина" выдвинулась из одесского порта в направлении Африки, из Одессы с номера грузинского мобильного оператора был произведен звонок на телефон сомалийских пиратов. "Пираты знали, что будет идти корабль с оружием, и ждали именно его", — уточнил собеседник "Ъ".

Установить и обезвредить "крота" украинским спецслужбам не удалось. В итоге СВР приняла решение отказаться от взаимодействия с кризисным штабом и последние две недели не предоставляла ему информацию. "Мы работали напрямую, без посредников. Выполняя поручение главы СВР, мы отказывались предоставлять данные даже Гавришу (первый заместитель секретаря совбеза Украины, глава кризисного штаба. — "Ъ")", — рассказал собеседник "Ъ" в СВР. По его словам, в ближайшее время может быть инициировано расследование с целью обнаружения "крота".