Киевляне перекрыли Крещатик

Жители Киева перекрыли движение автомобилей по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности и пикетируют мэрию с требованием снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, также среди требований участников акции - сохранения столичной бесплатной медицины.

Пикетирующие заполнили территорию перед зданием мэрии и продолжают подходить.

Акция организована общественными организациями столицы и политическими силами, в частности БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Участники акции также держат флаги Блока Виталия Кличко, «Народной Самообороны» и др.

Пикетирующие также требуют от Киевсовета, заседание которого состоится сегодня, не делать детские и подростковые клубы города платными.

Участники акции держат плакаты с надписями: «Мэр – не зарабатывай на детях деньги!», «Детки, подайте, Христа ради, 48 млн. мэру Черновецкому на бедность».

Среди пикетирующих также есть представители автоперевозчиков, которые, со своей стороны, просят столичную власть создать нормальные экономические условия для их работы.

В акции принимают участие люди разного возраста, в том числе студенты, которые пришли с табличками названий своих учебных заведений, а также члены профсоюзных организаций и др.