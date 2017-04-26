Нужно ли отменить праздник 1 Мая? - опрос УНИАН
16:06, 26 апреля 2017Общество
1191 0
В Украине недавно предложили отменить среди прочих празднование 1 Мая как пережитка советского прошлого. Такая инициатива получала неоднозначную реакцию среди населения.
Отмена выходных 1-2 мая для многих украинцев означает потерю привычной практики делать в начале этого месяца «каникулы» типа январских.
Потому в предверии (пока еще) праздника УНИАН решил поинтересоваться, как вы относитесь к этому вопросу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter