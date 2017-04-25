СБУ проводит антитеррористические учения на базе МВЦ накануне "Евровидения"

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проводит тактико-специальные учения на базе "Международного выставочного центра", где в мае будет проходить песенный конкурс "Евровидение-2017".

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Как сообщает пресс-центр СБУ, учения начались в 21.00.

"Информация о результатах практического взаимодействия правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти на объекте с массовым пребыванием людей будет предоставлена дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук 19 апреля заявил, что у СБУ нет информации о готовящихся провокациях во время проведения "Евровидения-2017".

62-й музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.