Украина и РФ позаботятся о защите информации в космической сфере

Украина и Россия в ближайшее время подпишут соглашение о нераспространении информации и передаче космических технологий третьей стороне. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор Национального космического агентства Украины (НКАУ) Юрий Алексеев.

"Сегодня все вопросы согласованы", - сказал он.

По словам главы НКАУ, от России документ поручено подписать Министерству иностранных дел. Сторона от Украины пока не определена. По данным НКАУ, в настоящее время проходит согласование документа семью министерствами и ведомствами в Украине. Его подписание ожидается в марте. На март также запланирована очередная встреча в Москве на уровне космических агентств двух стран.

Соглашение позволит начать сотрудничество предприятий Украины и России в рамках украинско-бразильского проекта по пускам ракет "Циклон-4" с космодрома Алкантара. В этой связи Ю.Алексеев сообщил, что в 2008 г. в рамках проекта "Циклон-4" решены все вопросы по отводу земли под стартовую площадку. "Сейчас туда заходит строительная техника для изыскательских работ", - сказал он.

По словам главы НКАУ, у украинской стороны были "неясности" в отношении третьей ступени ракеты, но они уже сняты.

В ракете применят новую систему управления на лазерных гироскопах разработки ЦКБ "Арсенал" (Киев).

Первый старт "Циклона-4" запланирован на 2010 г. В создании ракеты "Циклон-4" примут участие российские компании, работавшие по проекту "Циклон-3". Последний старт этой ракеты состоялся 30 января 2009г. с космодрома Плесецк. За историю ее эксплуатации это был 122-й пуск.

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