Во Львовской области храм сделал подарок верующим на Пасху: показал Путина в аду (фото, видео)

На Пасху в храме св. Иосафата, что в Червонограде Львовской области, решили сделать прихожанам подарок - открыть для обзора композицию при входе, которая изображает Страшный суд.

Увиденное несколько удивило червоноградцев - там, где изображен ад и грешники, в одном огне горели герб СССР, немецкая свастика и человек, который очень похож на президента России Владимира Путина, передает Zaxid.net.

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Значительно больший ажиотаж картина вызвала в сети. Были такие, кому понравилась идея, мол, а где еще быть Путину, как не в аду. Другие же возмутились таким решением - храм должен успокаивать и вдохновлять, а не раздражать изображением российского президента.

При этом храма отец Михаил говорит, что это не Путин, а собирательный образ бюрократа и преступника. "Кто-то видит, что это Путин, кто - то- что это бюрократ, который обокрал страну и не видит Воскресение даже в последние дни. А еще там есть герб СССР и немецкая свастика. Там горят те, кто был причиной слез, убийства, крови и смерти. Кто там есть, там есть по праву", - уверен священник, однако от развернутых комментариев отказался.

Также настоятель храма не объяснил, кому принадлежала идея изобразить в сцене ада мужчину в костюме, так похожего на президента России.