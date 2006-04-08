Начальник УБОП рассказывает о чеченском криминалитете в Украине

В Министерстве внутренних дел Украины считают целесообразным принятие закона об ответственности «за членство в воровском мире».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на прес-конференции в Киеве сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Сергей КОРНИЧ.

По его словам, такого рода статья имеется в Уголовном кодексе Грузии. За «членство в воровском мире» лица, уличенные в этом, наказываются лишением свободы сроком от 3 до 8 лет, а непосредственно так называемые «воры в законе» лишаются свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отвечая на вопросы об удельном весе грузинских и чеченских преступных группировок в совершении преступлений на территории Украины, С.КОРНИЧ сказал, что процент совершения преступлений лицами кавказской национальности в Украине небольшой и колеблется в пределах 1-2%.

Начальник УБОП в контексте сказанного привел два примера деятельности правоохранительных органов по выявлению и задержанию выходцев с Кавказа, совершивших преступления в Украине. Так, в феврале сотрудниками УБОП в Киевской области за совершение разбойного нападения с применением огнестрельного оружия с целью завладения 150 тыс. долларов были задержаны пятеро кавказцев. 8 марта в Киеве были задержаны 5 членов организованной преступной группировки (также граждане Грузии) за совершение квартирных краж и разбойных нападений. В числе задержанных значится брат известного киевского уголовного авторитета по прозвищу Антимос.