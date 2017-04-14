РосСМИ сообщили о возможном отстранении России от участия в Евровидении-2018

Европейский вещательный союз рассмотрит возможность недопуска России к музыкальному конкурсу «Евровидение» в 2018 году. Вердикт будет вынесен после проведения соревнования в Киеве, сообщили организаторы события "Ленте.ру" в пятницу, 14 апреля.

«В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия», — заявили в ЕВС.

По действующим правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на соревнование в следующем году из-за отказа показывать по телевидению «Евровидение-2017».

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Как сообщал УНИАН, 22 марта стало известно, что СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте "Мир спорта и добра" в оккупированном Россией Крыму.

Генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре угрожала Украине санкциями за запрет Самойловой принимать участие в нынешнем Евровидении в Киеве. 23 февраля 2017 года Делтенре подала в отставку с должности директора Европейского вещательного союза, и фактически ее полномочия прекратятся летом, сразу после Евровидения.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя запрет на въезд Самойловой, заявил, что Россия сознательно шла на провокацию.