Порошенко: каждый военный ВСУ знает, что если рядом с ним танкисты – победа обеспечена
Президент считает, что танковые подразделения ВСУ в случае обострения ситуации на фронте в силах остановить наступление агрессора.
Танковые подразделения Вооруженных сил Украины в случае обострения ситуации на фронте в силах остановить наступательные действия агрессора и пробить его самую сложную оборону.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед украинскими военными танковой бригады в Луганской области.
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«Потерпев бездумное сокращение и разрушения в предыдущие годы, танковые подразделения ВСУ возродились в ожесточенных боях и являются сегодня главной ударной силой Сухопутных войск. Это наши танковые бригады и танковые подразделения в моторизированных бригадах, нами впервые была распространена практика танковых подразделений в аэромобильных бригадах, которая полностью себя оправдала», - подчеркнул он.
«На сегодняшний день каждый украинский военный, который защищает Украинское государство, четко знает: если рядом с ним находятся танкисты – победа обеспечена. Это мощный огневой кулак, который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его самую сложную оборону», - добавил президент.