Порошенко прибыл в танковую бригаду ВСУ на Луганщине

Президент Петр Порошенко прибыл в танковую бригаду Вооруженных Сил Украины в Луганской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

«Президент прибыл в танковую бригаду в районе отвода Луганской области», - написал пресс-секретарь.

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Позже Цеголко на своей странице в Facebook уточнил, что президент встретился с военнослужащими в месте расположения отдельной танковой бригады в районе отвода в Луганской области.

«Часть в соответствии с Минскими договоренностями отведена от линии соприкосновения, но находится в полной боевой готовности и способна в короткий срок вернуться на передовые позиции и дать отпор врагу», - отметил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня отправился с рабочей поездкой в Луганскую область.