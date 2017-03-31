В Одессе открылся международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада"

В Одессе сегодня, 31марта, открылся 7-й международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия прошла в Доме клоуна, расположенном на улице Ольгиевской.

Участники форума, одетые в свои сценические костюмы, проходили под барабанную дробь в фойе через импровизированный коридор. Действо сопровождал оркестр. Под потолком была натянута красная ткань в виде фестивальной дорожки. Как отметил президент фестиваля Георгий Делиев, впервые участники идут «не по красной дорожке, а под ней». Символ нынешней «Комедиады» – рыба.

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В торжестве также принял участие впервые прибывший в Украину всемирно известный испанский клоун Лео Басси. Под овации несколько клоунов надели ему на голову корону, на плечи накинули «королевскую» мантию, сам Басси прикрепил себе красный бутафорский нос.

«Я давно планировал сюда приехать, и, наконец-то, это произошло, чему я чрезвычайно счастлив. Я абсолютно четко отдаю себе отчет, насколько важны сегодня клоуны. В то время как серьезные люди – банкиры, политики, становятся клоунами, пришло время клоунам стать серьезными», - сказал Басси, призвав всех собравшихся любить, быть дружными и смеяться.

В то время как серьезные люди – банкиры, политики, становятся клоунами, пришло время клоунам стать серьезными

В церемонии принял участие также специально приехавший в Одессу партнер известного клоуна Олега Попова – Владимир Фесенко, который вручил президенту «Комедиады» Георгию Делиеву подарок, переданный вдовой Попова. Это небольшой сундук, в котором было несколько пестрых галстуков – «личный гардероб Попова». Фесенко также снял с себя ярко-красный шарф и повязал его Лео Басси, подчеркнув, что данная вещь принадлежала лично легендарному советскому клоуну.

Басси, в свою очередь, акцентировал, что работал когда-то с Поповым на одной сцене, и презент – большая честь для него.

По словам генерального продюсера фестиваля Натальи Делиевой, в этом году «Комедиада» вновь проходит с масштабом, который был утерян три года назад.

«К нам перестали бояться приезжать из других стран. Главная цель фестиваля – создание атмосферы добра, мира, дружбы, солидарности, объединения», - подчеркнула она.

Как сообщил УНИАН Делиев, в фестивале принимают участие около 70 клоунов из 12 стран.

Фестиваль продлится по 2 апреля включительно. В его рамках состоятся благотворительные акции для детей-сирот, инвалидов, детей переселенцев - «Клоун-доктор» и спектакль «Клоун-шоу», а также - специальные выступления в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона для раненых из зоны АТО.

Справка УНИАН. Международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада» впервые был проведен в Одессе в 2011 году. Его инициаторы и организаторы - Театр «Маски-шоу» и «Дом клоунов» во главе с народным артистом Украины Георгием Делиевым.