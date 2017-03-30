Прокуратура завершила расследование против горе-матери, которая на 11 дней оставила без присмотра своих малышей

Киевской местной прокуратурой №1 завершено досудебное расследование в отношении 22-летней женщины, которая на длительное время оставила без присмотра двоих своих малышей, один из которых умер от голода.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Как установило следствие, женщина 11 дней не приходила к детям, которых оставила в закрытой квартире. При этом она полностью осознавала последствия своих действий и имела возможность предотвратить наступление тяжких последствий. Вместе с тем умышленно и целенаправленно этого не сделала, что и привело к смерти одного ребенка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Винницкой области женщина родила в туалете ребенка и выбросила его в мусорное ведро

По результатам расследования действия злоумышленницы квалифицированы как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В настоящее время материалы уголовного производства открыты для ознакомления подозреваемой и ее защитникам.

После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2016 года уроженка Николаевской области более чем на неделю оставила в квартире без присмотра годовалого сына и двухлетнюю дочь. Вернувшись домой, женщина обнаружила мальчика мертвым, а девочку - в бессознательном состоянии.