Организаторам провокации с перекрытием дороги во Львовской области грозит уголовное наказание - СБУ

Организаторам провокации с перекрытием дороги во Львовской области грозит уголовное наказание, а исполнителей отпустили за малозначительностью правонарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

“Уголовное производство зарегистрировано по статьям 110, ч. 2, - посягательство на территориальную целостность Украины, сопряженное с разжиганием межнациональной розни. Кроме того, это статья 345 - препятствование деятельности правоохранительных органов; статья 161 - разжигание межнациональной розни, а также статья 296 - хулиганство. Наши следователи вместе с Генпрокуратурой квалифицируют это происшествие именно таким образом”, - сказал Ткачук.

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Он также отметил, что следствие сейчас предпринимает меры по установлению и задержанию организаторов этих преступлений.

А что касается непосредственных исполнителей - людей преимущественно из западных областей Украины, которых за деньги или обманом втянули в эту провокацию, то их личности были установлены, но к ответственности они не привлекались за малозначительностью правонарушения, сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львовской области полиция задержала 80 человек, которые утром участвовали в акции перекрытия движения транспорта вблизи украинско-польской границы. На трассе около 200 человек с плакатами на украинском и польском языках «Поляки – наши братья» перекрывали движение транспорта и жгли шины на автодороге.

В СБУ заявили, что перекрытие дороги - это провокация России, которая является "частью общего замысла в рамках российской специальной информационной операции, которая именно направлена на провоцирование и разжигание межэтнической и межнациональной розни между поляками и украинцами". "Также направлена на манипулирование общественным мнением и создание соответствующего негативного имиджа Украины в Европе", - подчеркнул начальник Аппарата председателя СБУ Ткачук.