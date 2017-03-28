В НАПК сообщили, что реестр е-деклараций не работает из-за большого количества посещений

Единый государственный реестр электронных деклараций не работает из-за большого количества посещений, но администратор реестра - государственное предприятие "Украинские специальные системы" - обещает устранить проблемы к утру 29 марта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Национальном агентстве по вопросам борьбы с коррупцией.

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“После завершения сегодняшнего совещания в «УСС» было получено обещание от ГП «УСС», которое является официальным администратором реестра электронных деклараций, о том, что эти недостатки будут устранены к завтрашнему утру. В «УСС» пояснили, что неполадки связаны с большим количеством одновременных сессий: одновременно количество декларантов, которые заходят в реестр, превысило 100 тысяч человек. В «УСС» говорят, что сделают все для того, чтобы расширить пропускную способность реестра”, - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, сегодня несколько чиновников пожаловались, что единый реестр электронных деклараций не работает.

Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за несвоевременное представление деклараций предусмотрена административная ответственность.