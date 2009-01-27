В Киеве задержан «Робинзон»

Возле одного из ресторанов в результате спецоперации работников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и работников Голосеевского районного управления в городе Киеве был задержан криминальный авторитет, гражданин Российской Федерации Ромзон АРАБУЛИ (1952 г.р.), уроженец Грузии, известный в преступной среде как «вор в законе» по прозвищу "Робинзон".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, во время задержания он находился под воздействием наркотического вещества и оказывал сопротивление работникам милиции. За это в отношении него был составлен протокол об административном нарушении, Голосеевский суд столицы назначил наказание в виде содержания под стражей на протяжении трех суток. Рассматривается вопрос о депортации Р.АРАБУЛИ в РФ и запрещении его въезда на территорию Украины сроком на 5 лет.

Р.АРАБУЛИ был осужден 6 раз, всего в местах лишения свободы провел более 20 лет. Четвертое наказание отбывал в Житомирской тюрьме, имел разветвленные связи в Украине.

По данным российских оперативников, он входит в тройку самых влиятельных «воров в законе» на территории постсоветского пространства.