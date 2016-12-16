Игорь Купранець: в Затоке украдено земли на двадцать миллионов долларов

Игорь Купранець сообщил, что во время проведения оперативных мероприятий полиция установила: группа, которая действует в Одесской области, непосредственно в Затоке, зародилась именно благодаря избирательному процессу, пишет znaj.ua.

"Когда мы начали анализировать эти моменты, поняли, что выборы в отдельно взятом небольшом регионе достаточно несложно сделать. Для этого необходимо иметь действующего главу сельсовета, паспортиста сельсовета, подконтрольные правоохранительные органы районного уровня – и все делается совершенно просто", – рассказал Игорь Купранец.

По его словам, в течение 2015 года в поселок, где всего 1400 человек могут голосовать, завезли 750 человек. Они в течение нескольких месяцев были прописаны на территории Затоки. Правоохранители зафиксировали факты, когда в квартире площадью 32 кв. м на тот момент было прописано 70 человек, а в нежилом помещении одной из баз отдыха – 330.

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Заместитель главы Нацполиции сообщил, что люди получали половину денег в момент прописки, остальное им обещали после выборов. Суммы варьировались от 500 до 1000 гривен.

"Местные правоохранительные органы не могли этого не видеть, обеспечив проведение соответствующих выборов", – отметил Игорь Купранец, добавив, что представители ВОО "ОПОРА" выявляли эти факты и сообщали правоохранителям. По этим обращениям были открыты уголовные производства, однако их закрыли на местном уровне.

"По нашей информации, на сегодня было роздано земли, рыночная стоимость которых 15-20 миллионов долларов", – отметил Игорь Купранец, добавив, что следователи анализируют собранные доказательства и проводят досудебное расследование в ряде открытых уголовных производств.

Напомним, полиция провела в Затоке масштабную операцию по пресечению деятельности ОПГ, занимавшейся махинациями с землей в курортной прибрежной зоне. В его состав входили чиновники местных органов власти, местные судьи, прокуроры, сотрудники СБУ и полиции.