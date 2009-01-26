Председателя федерации джиу-джитсу убили с особой жестокостью

Сотрудники Главного управления МВД Украины в Запорожской области раскрыли убийство председателя Запорожской областной федерации джиу-джитсу Павла Галя, зверски убитого в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, заявление об исчезновении известного спортсмена поступило в милицию в августе 2008 г. от одного из его родственников, который заявил, что П.Галь уехал отдыхать в Бердянск и не вернулся.

"Сотрудниками милиции была проведена тщательная проверка информации. Ее результаты, а также результаты ряда розыскных мероприятий, натолкнули оперативников на версию об убийстве. На основании собранных сотрудниками милиции материалов в декабре 2008 года прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства", - сообщили в ЦОС.

Как проинформировали УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, сделано это было после того, как в разных частях города были обнаружены фрагменты расчлененного тела спортсмена.

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин - 34-летний местный житель и 20-летний сын погибшего.

"По данным предварительного следствия, - сообщили в ЦОС, - убийство было совершено на корыстной почве. Сыграли роль и неприязненные межличностные отношения. Преступление было спланировано заранее, а потерпевший был убит с особой жестокостью".