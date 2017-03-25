Представители НАТО прибывают в Балаклею для разминирования территории

Представители НАТО прибывают в Балаклею, где произошел пожар на территории военного склада, для проведения работ по разминированию.

Об этом председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

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«Могу сказать, что уже в эту минуту прибывают представители НАТО, чтобы провести работу по разминированию самой военной базы, по указу президента», - сообщила Светличная.

По ее словам, электроснабжение города будет возобновлено в воскресенье, а газоснабжение - до следующего четверга.

Также председатель Харьковской ОГА подчеркнула, что жители города обеспечены гуманитарной помощью, и сообщила о подготовке заявок на получение финансовой помощи от Кабинета министров на проведение восстановительных работ.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее на территории военного арсенала Минобороны возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Жертв среди военнослужащих не было. В результате взрывов погибла одна женщина, еще несколько человек получили ранения.

23 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что дал поручение МИД, Минобороны и ГСЧС «привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее».

24 марта вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что США и Словакия уже выразили готовность помочь Украине в разминировании военного арсенала в Балаклее в рамках сотрудничества с Евроатлантическим координационным центром реагирования на катастрофы.