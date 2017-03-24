52% читателей УНИАН считают, что Парасюка следует лишить депутатской неприкосновенности – опрос

Согласно результатам последнего опроса на сайте УНИАН, 52% читателей считают, что скандального народного депутата Владимира Парасюка стоит лишить депутатской неприкосновенности, чтобы он ответил за свои действия "по закону" и прекратил расшатывать ситуацию в стране.

При этом по мнению 41% опрошенных он является настоящим патриотом, который работает на благо Украины, и его следует оставить в покое.

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Еще 7% респондентов ответили, что с Парасюком ничего не надо делать, пусть все будет как есть, ведь по крайней мере за ним весело наблюдать.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 мая произошел конфликт между силовиками и блокадчиками возле Славянска. По версии правоохранителей, группа лиц во главе с нардепом Владимиром Парасюком отказывались проходить стандартную проверку и тем самым спровоцировали конфликт, в результате которого пострадали семеро полицейских.

В то же время у Парасюка утверждали, что на самом деле это правоохранители избивали активистов, применяли слезоточивый газ и даже стреляли по ним. Сам Парасюк при этом якобы пострадал.

При этом действия Парасюка резко осудил президент Петр Порошенко, а генпрокурор Юрий Луценко не исключил вынесения подозрения нардепу. Тем временем полицейские уже подписывают письмо о лишение Парасюка неприкосновенности.