На Майдане Независимости экологи провели акцию «Руки в крови»

В воскресенье, 25 января, в Киеве на Майдане Независимости прошла акция протеста против использования натурального меха и кожи под названием "Руки в крови".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра, мероприятие организовали волонтеры обществ "Iva&СО" и «Руки в крови». На нем проводился благотворительный сбор средств на рекламные плакаты с призывом использовать лишь искусственный мех и заменители кожи.

По словам организаторов акции, ее цель - рассказать людям о настоящей цене натурального меха и кожи, о жизни животных на фермах и об условиях «производства» мяса на бойнях, дать информацию «без украшений» о том, за что общество платит деньги, покупая изделия из «животного сырья».