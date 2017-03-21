В УГО назначили служебное расследование по инциденту с правоохранителями в ВР

В Управлении государственной охраны назначили служебное расследование относительно инцидента с допуском в сессионный зал Верховной Рады правоохранителей для выступления в связи с конфликтом с внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГО.

“По данному происшествию проводится служебное расследование”, - проинформировали в ведомстве.

Как отметили в УГО, о результатах расследования будет сообщено позже.

Как сообщал УНИАН, 15 марта вице-спикер ВР Оксана Сыроид закрыла заседание парламента после того, как в сессионный зал ВР депутаты завели полицейских, с участием которых накануне вечером на Донетчине произошел инцидент с Парасюком и другими участниками торговой блокады ОРДЛО.

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Как пояснила вице-спикер, когда она увидела, что из двери ложи правительства в зал заходят люди в «милитарной форме» и идут к трибуне, то восприняла это как "захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны”. По словам Сыроид, в связи с этим она была вынуждена закрыть заседание парламента.

Несмотря на это, четверо сотрудников полиции, среди которых командир роты спецназначения ГУ Национальной полиции Донецкой области Юрий Голубан, с парламентской трибуны рассказали подробности о попытке прорваться через блокпост колонны автомобилей во главе с Парасюком.

16 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что дал поручение провести расследование инцидента в парламенте.