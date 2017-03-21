У мемориала жертвам Чернобыльской трагедии в Виннице высадят аллею из 80 японских сакур

Церемония состоялась в помещении Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.

Японские вишни – сакуры будут высажены рядом с мемориалом в честь 10-летия ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, что на улице Киевской в Виннице.

В церемонии вручения сертификата приняли участие: народный депутат Украины Алексей Порошенко, заместитель председателя – директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Игорь Ивасюк и секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский.

По случаю празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Японией, 2017-й год указом президента Украины объявлен «Годом Японии в Украине».

«В этом году мы надеемся, что отношения между японским и украинским народами станут более тесными. Мы слышали, что у украинцев есть желание сажать в себя сакуры и поэтому начали такую программу. Надеемся, что эти деревья будут расти в разных уголках вашей страны. А сегодня мы передаем сертификат жителям», – отметил Шигеки Сумме.

Дипломат также сообщил, что в рамках программы «Сакура – 2500», правительство Японии через дипломатические представительства в Украине намерено в этом году высадить две с половиной тысячи сакур в нескольких украинских городах. Винница – один из таких городов.

«80 сакур, подаренных послом, мы посадим над Южным Бугом, рядом с мемориалом в честь ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Уверен, это будет очень правильно и символично»,- подчеркнул, принимая сертификат, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский. - Эти сакуры станут символом возрождения наших стран и чествованием памяти героев, которые спасли мир от ядерной катастрофы, а также тех героев, которые сегодня борются за украинскую независимость. Еще 160 сакур, закупленных на средства Винницкого городского совета, высадим на других улицах города, в частности, на обновленном проспекте Космонавтов».

Участники встречи сошлись во мнении, что Украина и Япония, несмотря на большое расстояние между нашими странами, на самом деле являются близкими народами. «Нас объединяет не только поддержка и взаимодействие и уровне правительств, но и общие сложные страницы истории: в Украине это Чернобыль, в Японии – авария на Фукусиме,- подчеркнул в приветственном слове Игорь Ивасюк. - Сегодняшняя акция в рамках проведения «Года Японии в Украине» является тому ярким подтверждением. Винница – очень красивый город, но с японскими сакурами он станет еще красивее. А самое главное – эти деревья долгие годы будут служить символом дружеских отношений между нашими странами».