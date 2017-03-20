В Киевской области задержали сельского голову на взятке в 250 тысяч евро

Прокуратура Киева и Служба безопасности Украины задержали Мартусевского сельского голову (Бориспольский район Киевской области) за получение взятки в размере 250 тыс. евро.

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

"Задержали на горячем Мартусевского сельского голову при получении 250 тыс. евро», - написал Луценко.

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По его данным, сельский голова получил взятку за содействие в получении 4 га земли.

В то же время по сообщению пресс-центра СБУ, чиновник вымогал эти средства от представителя коммерческого предприятия из сферы строительства и логистики за принятие положительного решения о выделении в аренду земельного участка площадью 70 гектаров.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении сельского совета после получения всей суммы взятки.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.