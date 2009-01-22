В Запорожской области расстреляли бывшего сотрудника милиции

В г. Энергодар Запорожской области неизвестными расстрелян экс-сотрудник милиции.

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено 20 января поздно вечером возле дома, где проживал убитый.

"Тело мужчины 1975 г.р. - экс-сотрудника милиции, который 7 лет работал в уголовном розыске и в прошлом году был уволен из органов МВД в запас, обнаружили в 21.15 возле дома №46 по ул. Героев-интернационалистов - дома, в котором и проживал погибший. Возле тела обнаружено 7 гильз от ПМ (пистолета Макарова). В теле 3 пулевых ранения - 2 в ноги, одно - в область туловища", - сообщили в Запорожском главке милиции.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство".

Ведется следствие.