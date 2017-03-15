На Харьковщине этой весной в армию пойдут более тысячи юношей

В рамках весеннего призыва в ВСУ и Нацгвардию пойдут 1200 юношей из Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Читайте такжеМинобороны призывает офицеров запаса вернуться на службу в ВСУ

«Сразу же после осеннего призыва мы приступили к подготовке весеннего призыва. Весной ряды ВСУ, Национальной гвардии и других военных формирований пополнят 1200 юношей из Харьковской области», - сообщил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов.

Он напомнил, что осенний призыв на срочную военную службу прошел успешно и был выполнен на 100%.

В свою очередь военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин объяснил, что комплектование частей Национальной гвардии будет осуществляться по смешанному принципу - территориально-экстерриториальному, а до подразделений ВСУ – только по экстерриториальному.

Кроме того, военный комиссар отметил, что военнослужащие срочной службы не будут выполнять задачи в зоне АТО, а будут находиться в пунктах постоянной дислокации.