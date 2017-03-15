#FreeKozlovsky: пользователи соцсетей встали на защиту донецкого ученого, взятого в плен "ДНР"

18:46, 15 марта 2017
Общество
1602

Боевики обвиняют пожилого ученого в создании преступной группы и хранении оружия.

скриншот

В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку ученого-религиоведа Игоря Козловского, который был схвачен боевиками более года назад в Донецке и до сих пор находится в плену. 

Читайте такжеНигерийские пираты освободили захваченного в плен украинского моряка

Пользователи соцсетей публикуют фото с хештегом #FreeKozlovskyy.

Сын пожилого ученого на своей странице в Facebook сообщил, что дело против его отца сфабриковано. 

По словам cына, Козловского «судят» в так называемом «военном трибунале на правах палаты верховного суда «ДНР».

Александр Козловский призвал всех неравнодушных людей присоединиться к флешмобу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #плен#флешмоб#ученый#Козловский