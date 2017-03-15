#FreeKozlovsky: пользователи соцсетей встали на защиту донецкого ученого, взятого в плен "ДНР"
18:46, 15 марта 2017Общество
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Боевики обвиняют пожилого ученого в создании преступной группы и хранении оружия.
Пользователи соцсетей публикуют фото с хештегом #FreeKozlovskyy / скриншот
В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку ученого-религиоведа Игоря Козловского, который был схвачен боевиками более года назад в Донецке и до сих пор находится в плену.
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Пользователи соцсетей публикуют фото с хештегом #FreeKozlovskyy.
Сын пожилого ученого на своей странице в Facebook сообщил, что дело против его отца сфабриковано.
По словам cына, Козловского «судят» в так называемом «военном трибунале на правах палаты верховного суда «ДНР».
Александр Козловский призвал всех неравнодушных людей присоединиться к флешмобу.
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