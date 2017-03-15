FreeKozlovsky: пользователи соцсетей встали на защиту донецкого ученого, взятого в плен "ДНР"

В соцсетях стартовал флешмоб в поддержку ученого-религиоведа Игоря Козловского, который был схвачен боевиками более года назад в Донецке и до сих пор находится в плену.

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Пользователи соцсетей публикуют фото с хештегом #FreeKozlovskyy.

Сын пожилого ученого на своей странице в Facebook сообщил, что дело против его отца сфабриковано.

По словам cына, Козловского «судят» в так называемом «военном трибунале на правах палаты верховного суда «ДНР».

Александр Козловский призвал всех неравнодушных людей присоединиться к флешмобу.