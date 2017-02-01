Харьковские гвардейцы в зоне АТО присоединились к флешмобу #22PushupChallenge (видео)

К отжиманиям в рамках флешмоба присоединились и бойцы, которые непосредственно несут службу на блокпостах и взводних опорных пунктах.

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Эстафету военнослужащие 5-й бригады передали своим собратьям 3-й оперативной бригады, которая выполняет боевые задачи на Донетчине.

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США. Причиной стала статистика о количестве самоубийств среди американских ветеранов боевых действий, которую обнародовал Департамент по делам ветеранов. Оказалось, что ежедневно добровольно уходят из жизни 22 бывших бойца.

Условием эстафеты является 22 отжимания в течение 22 дней. Их снимают на видео и выкладывают в соцсети с соответствующим хэштегом.

В Украине флешмоб проводится в поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и имеют посттравматический синдром. Его цель – привлечь внимание к социальным и психологическим проблемам ветеранов после возвращения к мирной жизни.