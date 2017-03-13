В МИД назвали допрос в оккупированном Крыму зампреда Меджлиса продолжением репрессий
Допрос Джелялова в симферопольском Центре противодействия экстремизму проводился из-за доноса неизвестного.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала в Twitter, что допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в так называемом «центре по противодействию экстремизму» является продолжением репрессий в оккупированном Россией Крыму.
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«Продолжающиеся репрессии в АРК. Допрос заместителя Меджлиса Джелялова. Все факты документируем для международных партнеров и судов. Мир должен знать правду», - заявила она.
Триваючі репресії в АРК. Допит заступника Меджлісу Н.Джелялова. Всі факти документуємо для міжн партнерів та судів. Світ має знати правду!— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 13, 2017
Ранее, народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что сегодня, 13 марта, в Симферополе заместителя председателя Меджлиса Джелялова вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму.
«Нариман Джелялов вот уже около часа находится на допросе в симферопольском Центре противодействия экстремизму», - отметил он.
В свою очередь председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля написал на своей странице в Facebook, что неизвестный написал донос на Джелялова.