В МИД назвали допрос в оккупированном Крыму зампреда Меджлиса продолжением репрессий

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала в Twitter, что допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в так называемом «центре по противодействию экстремизму» является продолжением репрессий в оккупированном Россией Крыму.

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«Продолжающиеся репрессии в АРК. Допрос заместителя Меджлиса Джелялова. Все факты документируем для международных партнеров и судов. Мир должен знать правду», - заявила она.

Триваючі репресії в АРК. Допит заступника Меджлісу Н.Джелялова. Всі факти документуємо для міжн партнерів та судів. Світ має знати правду! — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 13, 2017

Ранее, народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что сегодня, 13 марта, в Симферополе заместителя председателя Меджлиса Джелялова вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму.

«Нариман Джелялов вот уже около часа находится на допросе в симферопольском Центре противодействия экстремизму», - отметил он.

В свою очередь председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля написал на своей странице в Facebook, что неизвестный написал донос на Джелялова.