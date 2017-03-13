Львовская ОГА об осквернении польских мемориалов: за этими действиями стоит третья сторона

Об этом говорится в заявлении Львовской областной госадминистрации, размещенном на сайте ОГА.

«Случаи осквернения польских мемориалов на территории Львовской области - спланованные провокации. Такие акты вандализма, которые произошли в выходные в Подкамене, Гуте Пеняцкой и Львове, имеют целью испортить дружеские отношения между украинским и польским народами», - говорится в заявлении.

В ОГА убеждены, что «за такими действиями стоит третья сторона, которая уже длительное время пытается разжечь национальную вражду путем провокаций и актов вандализма».

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«Убеждены, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы разоблачить тех, кто глумится над памятью погибших, и сделают все возможное, чтобы те, кто совершает провокации, ответили за свои поступки и были строго наказаны», - отметили в облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине неизвестные облили краской два мемориалы погибшим полякам.

Полиция открыла уголовные производства в отношении этих инцидентов и проводит расследование.