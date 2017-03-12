Климкин осуждает осквернение мемориалов погибшим полякам на Львовщине

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

«Осуждаю очередные акты вандализма во Львовской области в отношении польских памятников. Известен почерк третьей стороны, которой мы совместно даем решительный отпор», - написал Климкин.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области полиция открыла уголовные производства после сообщений в соцсетях об осквернении мемориалов погибшим полякам.

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В частности, 10 марта во Львове на Вулецких холмах (ныне Студенческий парк) неизвестные разрисовали красной краской памятник польским профессорам, расстрелянным в 1941 году, а также сделали надпись черной краской «Смерть ляхам».

12 марта на месте польских захоронений в пгт Подкамень Бродовского района вандалы облили краской мемориал погибшим полякам.