Обвал шахты на Львовщине: семьям погибших и пострадавшим шахтерам выплатили 1,78 миллиона

Как сообщил УНИАН в.и.о. директора департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Виктор Степанюк, по 100 тыс. грн выплатили 8 семьям погибших горняков, по 60 тыс. грн перечислили 9 тяжелораненым горнякам, по 40 тыс. – 8 шахтерам, получившим травмы средней степени тяжести, а также по 20 тыс. грн 6 горнякам с легкими ранениями.

Общая сумма для выплаты единовременной адресной помощи составила 1 млн 780 тыс грн. Деньги выделили из областного бюджета на сессии Львовского областного совета 7 марта.

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Как сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак, по состоянию на 08.00 11 марта в ожоговом центре 8-й клинической больницы Львова остаются 23 горняка, пострадавших во время взрыва на шахте «Степная». По ее словам, все пациенты с положительной динамикой, «в ближайшее время часть шахтеров уже можно будет выписывать из стационара для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях».

Как сообщал УНИАН, 2 марта на шахте №10 ”Степная” объединения госпредприятия ”Львовуголь” произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.

3 марта премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабинет министров выделил 500 тыс. грн семьям шахтеров, погибших вследствие взрыва на шахте. Также отмечалось, что общий объем помощи составит около 5,05 млн грн, которые будут выделены из резервного фонда госбюджета Львовской облгосадминистрации.