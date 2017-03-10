На Днепропетровщине разоблачены руководители частного предприятия в растрате бюджетных средств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, указанная коммерческая структура в 2016 году выиграла тендер на выполнение дорожно-строительных работ в одном из районов Днепропетровской области. На счета общества с ограниченной ответственностью из бюджета области поступило почти 17 млн грн.

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Во время проверки отчетной документации сотрудники спецслужбы обнаружили, что руководители ООО большую часть средств вывели в «тень» через ряд фиктивных предприятий. Кроме того, экспертиза установила, что дорожные работы были выполнены некачественно, к ним были привлечены неквалифицированные работники.

Сегодня, 10 марта, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.