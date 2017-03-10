В Трудовом кодексе хотят утвердить право женщины на равную с мужчинами зарплату - Луценко

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявила народный депутат от "БПП" Ирина Луценко, передает ТСН.

"На сегодняшний день в Трудовом кодексе сказано, что не может быть ни сексуального преследования, ни притязания, ни каких-либо других признаков дискриминации женщины при приеме на работу... Также не может быть дискриминации по возрасту", - отметила депутат.

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Луценко добавила, что отношение к женщинам на работе будут контролировать профсоюзы, Министерство социальной политики, управление и комитет по делам труда и другие органы.

Говоря о законопроекте по предотвращению домашнего насилия, депутат отметила, что он предусматривает создание "горячей линии" для пострадавших женщин, предусматривается материальная, юридическая и психологическая помощь, а также создание приютов для них.