Правительство Исландии планирует уравнять оплату труда женщин и мужчин

Как передает Deutsche Welle, в правительстве Исландии в среду, 8 марта, заявили, что неравенство в оплате труда мужчин и женщин должна быть полностью преодолена до 2022 года.

Согласно планам правительства, нововведения коснутся всех предприятий, количество наемных работников которых превышает 25 человек.

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В октябре 2016 года тысячи исландских женщин устроили протест против неравных условий оплаты труда в стране, покинув свои рабочие места. Женские правозащитные группы подсчитали, что время, проведенное женщинами на работе после начала акции, не оплачивается, по сравнению с оплатой труда мужчин.

Напомним, согласно данным Eurostat, абсолютно во всех странах Евросоюза мужчины на руководящих должностях получают большую оплату, чем женщины. Самая большая разница в оплате труда руководящих работников предприятий между мужчинами и женщинами в Венгрии (33,7 процента), Италии (33,5), Чехии (29,7), Словакии (28,3), Польши (27,7), Австрии (26,9), Германии (26,8) и Португалии (25,9).