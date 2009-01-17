В Донецке горела главная арена Евро-2012

В Донецке вечером 16 января в результате пожара на территории строящегося стадиона «Донбасс Арена» пострадали двое турецких рабочих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Донбасс Арены», пожар произошел на территории подземного паркинга, где загорелись остатки строительного мусора. Огонь был быстро локализован совместными действиями прибывших по вызову пожарных МЧС, сотрудников заказчика строительства (ООО «Стадион «Шахтер») и персонала генерального подрядчика – турецкой компании «ENKA».

По информации «ENKA», в результате пожара от угарного газа пострадали двое сотрудников компании, пытавшихся справиться с огнем своими силами до прибытия спасателей. Оба пострадавших госпитализированы.

В пресс-службе подчеркнули, что разрушений несущих конструкций в результате пожара нет. Причины происшествия устанавливаются, на месте работает экспертная комиссия.

В настоящее время строительные работы на «Донбасс Арене» продолжаются в обычном режиме.

В пресс-службе «Донбасс Арены» также акцентировали, что согласно договору компания «ENKA», как генподрядчик строительства, обязана соблюдать на территории строительства требования техники безопасности и охраны труда, установленные действующим украинским законодательством, строительными нормами и правилами. Генподрядчик несет ответственность за убытки, причиненные государственным органам или каким-либо иным лицам в результате нарушения требований, касающихся охраны окружающей среды, техники безопасности и охраны труда на площадке, включая требования пожарной безопасности, отметили в пресс-службе «Донбасс Арены».