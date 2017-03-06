В Донецкой области осудили информатора боевиков "ДНР"

Добропольский городской районный суд Донецкой области признал жителя города Авдеевка виновным в преступном сотрудничестве с террористической организацией «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что сообщник террористов, имея позывной «Белый», по мобильному телефону поддерживал связь с боевиком по кличке «Смит». Результатом передачи указанных данных становились вражеские обстрелы позиций украинских воинов.

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«В ходе судебных слушаний установлено, что в марте-мае 2015 года 28-летний мужчина, действуя умышленно, передавал представителям незаконных вооруженных формирований информацию о дислокации и перемещению военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении Антитеррористической операции на территории города Авдеевка и в Ясиноватском районе», - говорится в сообщении.

За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины, мужчина ближайшие 5 лет проведет за решеткой.

Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области, вблизи Станицы Луганской пограничники задержали женщину, которая находится в розыске по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями "ЛНР" и "ДНР".