Социальный мультимедийный проект "Переможці" поддержал известный меценат Андрей Мацола

В эти дни завершается фотосессия героев в студии Александра Мордерера и Татьяны Рублевой для специального благотворительного выпуска VIVA!Переможці и обновленной экспозиции выставки в НСК «Олимпийский». Вместе с ветеранами АТО на протезах и колясках в проекте принимают участие и чемпионы-паралимпийцы.

В этом году "Переможці" обращают внимание на качественную психологическую и физиологическую, в частности, спортивную, реабилитацию для ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни после ранений, а также на развитие спортивного протезирования в Украине. Помочь развивать проект, который вдохновляет всех нас не сдаваться, действовать и побеждать, сразу откликнулся известный меценат Андрей Мацола.

Соломия Витвицкая, куратор социального мультимедийного проекта «Переможці»: «Важно, когда люди на одной волне. Когда встречаются впервые, но сразу находят общий язык, поскольку имеют общие цели и приоритеты. А еще важно, когда у успешного бизнесмена есть время и желание помогать, а его команда умеет быстро реагировать на новые вызовы и расставлять приоритеты. Рада приветствовать Андрея Мацолу с нами в проекте! Это действительно для нас и для наших героев важнейшая поддержка и в достаточно сложный момент. Андрею близка наша тема, он помогает в трудоустройстве ветеранов АТО и делает много добрых дел. Настоящий патриот. У нас большие планы, в том числе - новые премьеры "Переможців" в Украине и в мире».

В прошлом году по инициативе Андрея Мацолы в Киеве начал работу Центр практической помощи защитникам Украины AXIOS. Основные его задачи созвучны с целями "Переможців" - помочь ветеранам АТО вернуться к мирной жизни. Центр AXIOS делает это в частности через трудоустройства бывших военных, ведь занятие любимым делом мотивирует, дает уверенность и приносит удовольствие. В рамках сотрудничества с "Переможцями" Центр AXIOS не только поддержит ряд активностей проекта (выставочный тур по Украине и миру, презентация на НСК "Олимпийский" и др.), но и будет содействовать трудоустройству участников, а еще - поможет приобрести для них спортивные протезы.

«Я всегда восхищался людьми, которые, несмотря на боль и потери, не жаловались на жизнь, не обижались на всех вокруг, не опускали руки. Я восхищаюсь людьми, которые, несмотря на тяжелые сложности находят в себе силы бороться и побеждать. Именно такие Люди, Люди с большой буквы, обращаются в наш центр AXIOS. Именно таких, закаленных, но несокрушимых ребят, я встретил на проекте "Переможці", - рассказывает Андрей Мацола, основатель Центра практической помощи защитникам Украины AXIOS. - Общаясь с ними, понимаешь, насколько они сильны - и духовно, и физически. Наша задача - помочь им жить полноценной жизнью, сделать их счастливыми. Это не сложно. Достаточно просто поддержать, поделиться своими возможностями, и самое главное - быть другом».

Чтобы мотивировать и вдохновить "Переможців" на новые победы, в том числе и спортивные, Андрей Мацола пригласил ребят принять участие в фан-движении «Вірні збірній» и поддержать Национальную сборную Украины по футболу в матче с Хорватией, который состоится уже 24 марта в Загребе . В Хорватию отправляется команда ветеранов АТО с протезами, некоторые из ребят вместе с другими украинскими болельщиками сыграют в товарищеском матче против хорватских фанатов.

Для справки:

Напомним, что благодаря большой общественной поддержке социальный мультимедийный проект «Переможці», который стартовал в феврале 2016 года, обновили и сделали еще более масштабным в этом году. Инициаторы и организаторы: ТСН (новости на телеканале 1+1) и журнал VIVA! Куратор проекта: Соломия Витвицкая. Партнеры: благотворительная организация «Сердце воина» во главе с Романом Торговицким, Клиника Доктора Валихновского (Valikhnovski MD), Центр практической помощи защитникам Украины AXIOS, Национальный комитет спорта инвалидов Украины (Паралимпийской комитет), Министерство иностранных дел Украины (МЗС), а также Run Ukraine. Главный редактор Иванна Слабошпицкая готовит второй благотворительный спецвыпуск журнала VIVA! Переможці. Проект посвящен ветеранам АТО с неограничеными возможностями, потерявшие конечности в ходе боевых действий на Востоке страны, но не утратили силу духа и жажды жизни, которые тренируют тело, достойно прошли все испытания, вдохновляют других не сдаваться, ставят перед собой большие цели в мирной жизни.

Всего в проекте в течении года насчитывается 320 выставочных дней, 23 500 километров, 14 выставок, 70 000 посетителей. Продолжение следует.

Центр AXIOS основан в 2016 году по инициативе мецената Андрея Мацолы и является негосударственным провайдером услуг по содействию занятости, обучения и правовой поддержки защитников Украины и членов их семей. В Центре работает группа профессиональных психологов, юристов, HR-ов, профессиональный уровень которых позволяет предоставлять бойцам услуги высокого квалификационного уровня.

Людмила МІХНО Аліна НЕДОСЕЙКІНА

Керівник групи просування зірок 1+1 PR- менеджер ведучих 1+1

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