В Одессе активисты протестуют против назначения экс-начальника столичной полиции на должность заместителя ОГА (фото, видео)

В Одессе под стенами облгосадминистрации проходит митинг против назначения на должность заместителя председателя ОГА бывшего начальника полиции Киева Александра терещука, пишет Depo.Одесса.

Издание сообщает, что активисты требуют признать конкурс на должность первого заместителя главы администрации недействительным.

Участники акции обещают обращаться в суды и к президенту Петра Порошенко в связи с этим назначением.

Также активисты требуют привлечь к ответственности председателя и членов конкурсной комиссии за нарушение процедуры проведения конкурса (открытый конкурс проводился за закрытыми дверями) и назначить новый конкурс.

Напомним, генерал милиции и экс-глава полиции Киева Олескандр Терещук победил в конкурсе на должность первого заместителя председателя Одесской ОГА. Назначение на должность должно состояться в конце марта после проверки, которая будет продолжаться в течение 25 дней.

Позже общественные активисты заявили, что выступают против назначения первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации бывшего начальника столичной милиции Александра Терещука и пообещали массовые протесты в случае, если Терещук займет эту должность..