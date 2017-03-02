Российские оккупанты на админгранице с Крымом отобрали паспорт у украинца – ГПСУ

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что 36-летний украинец пересек контрольный пункт «Чонгар» в установленном порядке, но не попал на территорию аннексированного Крыма

Мужчина рассказал, что во время прохождения пограничного контроля он предъявил российскому «пограничнику» паспорт гражданина Украины, но «оккупанты сначала стали вести допрос, который длился более 15-ти часов, и оказывали на него психологическое давление», а после этого отобрали паспорт гражданина Украины.

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«Причину изъятия паспортного документа представители оккупационной власти украинцу объяснили тем, что якобы в документе имеются признаки подделки, а паспорт ему не принадлежит», - говорится в сообщении.

Гражданин Украины также предъявил другие документы, которые удостоверяют его личность, на что представители оккупационной власти не отреагировали и не пропустили его в Крым, так и не вернув паспорт.

«Сейчас гражданина Украины пограничники Бердянского отряда установленным порядком пропустили на материковую часть Украины», добавили в ГПСУ.