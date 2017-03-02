Ярош и глава Днепропетровской ОГА Резниченко вместе принимают граждан

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Прием граждан в Межевой на Днепропетровщине ... Детские сады, сельские школы, водопроводы, сжиженный газ, объединенные территориальные общины, материальная помощь, несправедливость власти, выделения земельных участков, дороги, и ... ожидание чуда. Уже почти два года нам, вместе с главой Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко, удается решать те проблемы, которые есть у меня в округе, и в области в целом. Статистика говорит сама за себя ... А плоды уже видно невооруженным глазом: кто горлопанит, а кто пашет во имя государства», - отметил он.

По словам Яроша, Валентин Резниченко, даже не занимая государственных должностей, всегда помогал добровольческому движению и ВСУ.

В свою очередь политолог Алексей Голобуцкий отреагировал на пост Дмитрия Яроша, а также опубликовал целый ряд данных по ситуации на Днепропетровщине.

«Увидел пост Яроша. Честно - удивился и заинтересовался. Учитывая его посещаемость заседаний ВР, думал, он и на округ тоже забил. А оказалось - мало того что активно интересуется проблемами, так ещё и решать их успевает. А по главе Днепропетровской ОГА вообще какие-то нереальные цифры. Резниченко 2 года работает - сдал 2 публичных годовых отчёта. И еженедельные тоже даёт. Починил и построил на миллиард грн 156 дорог. Садики, школы ремонтируются и строятся, в сёла воду провели, бесплатные проездные для семей бойцов - поштучно, без мошенников в нагрузку, больницы отремонтированы, оборудованы и модернизированы (в Днепр везут большинство раненных с фронта), реабилитация и курсы для демобилизованных. Открытый реестр свободных земель для атошников, квартиры, участки. Перевод на твёрдое топливо 100 котельных, поставки сжиженного газа, 2 поля солнечных батарей (украинский и французский инвесторы)... И почти полмиллиона административных онлайн-услуг за 2016-й. И районы, и сёла у них закупают товары и услуги через ПроЗорро. Как не об Украине почитал. Где зрада, где руина, где угроза "ДнепрНР" (всего 200 км до Донецка, и в 2014-м угроза была реальной)?», - написал политолог.